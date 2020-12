Caltanissetta, assegnate le cariche del nuovo direttivo dell’Ordine dei Farmacisti

L’Ordine dei Farmacisti della provincia di Caltanissetta, durante la prima riunione del nuovo consiglio, ha assegnato le nuove cariche del direttivo.

È stato riconfermato alla presidenza dell’ordine Giuliano Marrocco, la vicepresidenza è stata riassegnata a Maria Ippolito, il nuovo segretario è Giuseppe Santisi e Barbara Iraci Cappuccinello è la nuova tesoriera.

Sono stati eletti come consiglieri Salvatore Celestri, Marco Granata, Massimo Marrone.

Fanno parte del collegio dei revisori dei conti i Dottori, Giovanni Crapanzano, Santi Trupia e Federico Messana.

Il Presidente ha voluto ringraziare i colleghi sia per la fiducia rinnovatagli ma soprattutto per lo spirito di sacrificio e di abnegazione che in quest’ultimo anno li ha visti più che mai in prima linea ad affrontare l’emergenza COVID-19.

I farmacisti, ha sottolineato Giuliano Marrocco, non si sono mai fermati un attimo, hanno sempre tenuto le proprie farmacie aperte e proprio per questo sono sempre stati un punto di riferimento fondamentale, spesso l’unico, per i cittadini, sobbarcandosi, tra l’altro un’ulteriore mole di lavoro dovuta alle stampa delle ricette e ad alla consegna dei farmaci a domicilio per i cittadini più fragili.