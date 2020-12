Buon Natale da S.E. Mons Mario Russotto: “La vita è speranza”

S.E. Monsignor Mario Russotto ha voluto inviare un video augurale per incoraggiare tutti i fedeli in queste festività che vengono percepite come un “buio inverno”. Una visione che, per il Vescovo della Diocesi di Caltanissetta, non devono essere percepite in negativo poichè anche in natura, quando il chicco di grano muore, in realtà si appresta a germogliare una nuova e differente vita.

“Voglio Augurarvi Buon Natale attraverso un video messaggio che scrivere un’altra lettera.

Voglio augurarvi Buon Natale anche e stiamo vivendo momenti drammatici in una stagione che sta annullando tante gioie tra cui quella degli incontri, degli abbracci, la gioia del ritrovarsi tutti insieme con altri amici.

Eppure voglio dirvi Buon Natale nella gioia perché anche gli alberi appaiono nudi e senza foglie in inverno e tutta la natura sembra quasi un po’ dormiente. Eppure in quel silenzio sta germogliando la vita. La linfa passa, raggiunge l’estremità di tutti i rami e a primavera ritorna a risplendere con nuovi germogli. In questo tempo di inverno anche il chicco di grano va morendo. Noi non vediamo nulla ma stiamo assistendo a trasformazioni straordinarie: dal suo morire nasce un filo d’erba, una spiga piena di chicchi.

Allora Buon Natale, perchè germogli la vita e la speranza attorno a noi ì, dove tutto sembra che ci parli di morte. C’è invece una vita che silenziosamente sale dal grembo del nostro cuore, sale dalla natura e, proprio come i bimbi che nascono, può rinascere la speranza”.