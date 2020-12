Un uomo di 28 anni e’ sospettato di aver strangolato e ucciso le sue due figlie, una di 2 anni e l’altra di nove mesi, oggi pomeriggio in una villetta a Laengenfeld in Tirolo, nella zona di Soelden, in Austria.

L’uomo successivamente avrebbe tentato il suicidio.

Trasportato all’ospedale di Zams, non sarebbe in pericolo di vita.