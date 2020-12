Alimentare, nascita Dos Sicilia, Milazzo (FI-PPE): “Atto di responsabilità che porterà benefici al comparto”

“Tutelare e promuovere le nostre eccellenze, i nostri sapori, colori e odori, specie in questo frangente storico, è un atto non solo di grande responsabilità, ma soprattutto di amore per la Sicilia. Per tale motivo accolgo con favore la nascita della Dos, la denominazione di origine siciliana nella quale confluiranno i marchi Doc e Igp dell’Isola. Sin dal mio insediamento al Parlamento europeo e nelle Commissione di merito, ho sempre rappresentato e portato avanti il brand Sicilia, consapevole delle sue enormi potenzialità. Di conseguenza, con tale aggregazione, che certamente incentiverà la costituzione di nuovi Consorzi, sono certo che ci saranno benefici per tutto il comparto agroalimentare locale”. Lo afferma in una nota il deputato di Forza Italia al Parlamento Europeo, on. Giuseppe Milazzo.