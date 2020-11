Sutera, acquisto libri biblioteca comunale

SUTERA – Il ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, alla luce delle misure urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da Covid 19, ha disposto con decreto n° 267 del 04 giugno 2020 il riparto di quota parte del Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali destinata al sostegno del libro e dell’intera filiera dell’editoria libraria incentivando così l’acquisto dei libri da parte delle biblioteche pubbliche appartenenti allo Stato. Sutera aderendo a questa iniziativa ne è risultata beneficiaria tanto da vedersi assegnato un contributo di € 5.000,95 per l’acquisto di nuovi libri al fine di implementare la biblioteca comunale, che si avvale già di un ricco e vario patrimonio librario. Secondo quanto previsto dalle direttive ministeriali, i libri sono stati acquistati presso librerie presenti nel territorio provinciale e non: Lachina Lucio e Luciano di Caltanissetta, UBIK di Caltanissetta, Paoline di Caltanissetta e Navarra di Palermo. Una grande azione di sinergia e lavoro di squadra è stato svolto dall’Assessore alla Cultura, Giovannella Difrancesco e dal consigliere di maggioranza Onofrio Tona, coadiuvati dall’Ufficio di Segreteria, Nonò Grizzanti e Marianna Diprima.

La scelta meticolosa dei testi è stata fatta in modo eterogenea privilegiando diversi stili letterari. Particolare attenzione è stata data agli autori siciliani anche emergenti: storia, letteratura, saggistica, narrativa nazionale ed internazionale, cucina, spiritualità, fede, teologia, psicologia, fumettistica, giustizia-mafia. Particolare importanza è stata data alla scelta dei libri per i più piccoli, i ragazzi, gli adolescenti e i giovani (diversi racconti, narrativa, serie completa di Harry Potter ecc…). I libri sono stati già acquistati, e subito dopo il lavoro di catalogazione (già in itinere) e sistemazione ad opera della bibliotecaria la signora Tina Ippolito, collaborata dalle signore Paolina Mendola, Lucia Collura, Silvana Di Carlo e Carmela Ippolito, saranno fruibili all’utenza.