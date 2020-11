Sicilia, Covid. Figuccia (Lega): “Serve maggior impegno sulle donazioni di plasma iperimmune”

“Le donazioni di plasma iperimmune così come quelle di sangue sono in questo momento difficile più che mai importanti. E’ necessario che le istituzioni, nazionali e locali che sembrano unicamente concentrate su divieti e restrizioni, si mobilitino per sensibilizzare maggiormente le persone sul tema donazioni” lo afferma Vincenzo Figuccia, deputato regionale siciliano della Lega.

“Il boom di donazioni di plasma al Policlinico di Palermo – continua Figuccia – dimostra che tra la gente c’è un’alta sensibilità su questo tema. E’ allora doveroso da parte delle istituzioni far leva su questi sentimenti e incrementare la possibilità in tutta la nostra Regione di poter donare il plasma, dobbiamo dare a tutti la possibilità di combattere la battaglia contro il Covid” conclude il parlamentare all’Ars e coordinatore provinciale della Lega a Pelermo.