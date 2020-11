Sgravi per commercianti danneggiati dal lockdown approvati da Commissario Straordinario Vallelunga Pratameno

Il Commissario Straordinario, in funzione di Consiglio Comunale, ha deliberato: anche a Vallelunga Pratameno ora c’è il regolamento per le agevolazioni straordinarie, a causa del Covid-19, per tutte quelle imprese che erano state costrette alla chiusura o alla riduzione delle attività a causa dell’emergenza sanitaria. A Vallelunga Pratameno spettano, infatti, 166.844,55 euro dall’istituito fondo perequativo.

La delibera approvata dal Commissario Straordinario, dott.ssa Concettina Nicosia, è fondamentale affinché l’Ente possa essere sgravato dalle somme necessarie a poter garantire numerosi servizi.

“Siamo stati tra i Comuni che hanno partecipato nei termini alla richiesta di queste misure – ha spiegato il Commissario Straordinario dott.ssa Concettina Nicosia – avendo l’ANCI Sicilia richiesto ed ottenuto una proroga al 30 ottobre 2020 dei termini di partecipazione che erano inizialmente previsti per il 15 ottobre. Grazie ai nostri Uffici siamo giunti in tempo. Adesso molti esercenti di attività economiche potranno avere un aiuto concreto dopo i disagi del lockdown”. Affinché la misura appena approvata dal Commissario Straordinario possa diventare esecutiva necessitano però 2 condizioni. La prima è quella che riguarda la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del decreto di attribuzione della quota spettante sul citato fondo perequativo, entro il termine del 31 dicembre 2020. La seconda condizione è, invece, dovuta agli adempimenti da parte della Regione Siciliana.

Grazie al Regolamento approvato dal Commissario, agli operatori commerciali saranno riconosciute delle importanti riduzioni dei tributi locali per l’anno 2020: l’82% dell’Imu (riguarderà solo gli imprenditori proprietari degli immobili in cui l’attività viene svolta), l’82% di quanto dovuto per la Tari sia per la quota variabile sia per la quota fissa, e l’83% di quanto dovuto a titolo di Tosap per l’occupazione di suolo pubblico. Infine, è stata approvata la riduzione dell’82% dei canoni dovuti per l’utilizzo di immobili o strutture destinati ad impianti sportivi.

“Il riparto somme previsto dell’intero fondo perequativo è di 300 milioni di euro, circa 167.000 euro sono state assegnate al nostro Ente – spiega il Commissario Straordinario. – Con queste somme sono garantite le esenzioni già previste che varranno come riduzione dei tributi interessati per il corrente anno 2020 ovvero come credito di imposta per l’anno 2021. Ringrazio, in particolare, gli Uffici e l’Anci Sicilia per la collaborazione. L’Ufficio Tributi sarà a disposizione dei cittadini per ulteriori informazioni”.

Al termine della seduta consiliare, il medesimo Commissario Straordinario, in funzione di Giunta Comunale, ha, altresì, deliberato ulteriori adempimenti da inviare al Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali, in modo che tutta la documentazione necessaria giunga entro i termini previsti.