Rassegna Stampa. Sicilia, Focolaio in casa di riposo: 24 i positivi tra operatori e anziani

Focolaio di coronavirus nella casa di riposo San Vincenzo De Paoli – Padre Antonino Marcantonio. Sono stati riscontrati 24 casi fra operatori e nonnini, a confermarlo è il sindaco Pino Firrarello.

“Ai primi sintomi – spiega il Comune – sono stati effettuati dei tamponi che purtroppo hanno evidenziato come il virus abbia contagiato anche gli anziani”.

L’Asp e l’amministrazione comunale stanno cercando di ricostruire le fasi del contagio. “So che erano vietate le visite – dice Firrarello – per questo ho già inviato alla società che la gestisce una lettera al fine verificare la necessità dell’adozione di eventuali provvedimenti”.

Il vertice

Francesco Grasso Leanza, vice commissario emergenza covid per l’Asp 3 di Catania e il sindaco Firrarello hanno organizzato un incontro per stabilire come affrontare i contagi nella casa di cura. Tra i partecipanti anche la consigliera comunale Angelica Prestianni e il vice sindaco Antonio Leanza. Durante l’incontro sono stati pianificati i tamponi a tappeto ed è iniziato il monitoraggio delle famiglie da mettere in quarantena.

Il messaggio

“Siamo in stretto contatto con l’Usca – afferma il sindaco Pino Firrarello – e lavoriamo ininterrottamente per affrontare questi problemi e tutelare la salute. Intanto invito tutti alla calma, ma soprattutto alla prudenza. Noi siamo pronti ad ogni evenienza – conclude il primo cittadino – ma ai miei concittadini ricordo che il covid si combatte portando la mascherina e rispettando le norme di distanziamento”.