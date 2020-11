Rassegna Stampa. Caltanissetta, gettoni di presenza. Quanto vale il Consiglio Comunale?

La quota dei gettoni di presenza che viene corrisposta mensilmente ai 23 consiglieri comunali e che a settembre ha di poco superato i 18mila euro (a cui va aggiunta l’indennità di carica del presidente Magrì di 1.420,23 euro), dal mese in corso aumenterà.

Il “tetto” dei compensi che vengono erogati ai 24 consiglieri comunali supererà i 20mila euro, visto che proprio dall’1 novembre il presidente Giovanni Magrì sarà a “tempo pieno” e non più part-time, e comincerà a percepire una indennità di carica di 2.840,46 euro.

Nei giorni scorsi abbiamo pubblicato gli importi che sono stati corrisposti ai consiglieri comunali da quando (maggio 2019) sono in carica, ma in qualche caso non erano “fedeli” (e qualcuno degli interessati lo ha fatto notare).

Per cui stavolta abbiamo attinto le informazioni dai dati forniti dall’Ufficio di presidenza del Consiglio comunale che sono ufficiali e inconfutabili, sino a prova contraria. Le cifre che pubblichiamo sono al lordo delle ritenute fiscali che variano per ciascun consigliere comunale in base agli altri redditi che percepisce.

Da questo riscontro è risultato che il presidente Giovanni Magrì (che, appunto, riscuote una “indennità di carica” fissa) ha percepito 8.947,38 euro negli otto mesi del 2019 e di 12.782,07 euro nei primi nove mesi del 2020, per un totale di 21.729,45 euro. Vediamo poi a quanto ammontano i “gettoni di presenza” degli altri consiglieri comunali in 17 mesi, ricordando che il calcolo si ferma a settembre, visto che i compensi di ottobre non sono stati ancora liquidati.

L’elenco che forniamo è uniformato all’area di appartenenza politica e comprende anche i “gettoni” liquidati all’ex consigliere Giuseppe Di Francesco (M5S) dichiarato dal Tar decaduto alla fine di luglio, a cui è subentrata Annalisa Petitto (Progressisti per Caltanissetta).

Questo l’elenco che comprende i consiglieri di maggioranza: Michele D’Oro 13.879,08; Fabrizio Di Dio 10.766,70; Giuseppe Matta 10.629,98; Valeria Visconti 10.356,54; Maria Antonietta Schirmenti 9.799,66; Adele Castellana 9.778,48; Lisa Faraci 9.228,60; Angela Caruso 8.647,54; Anna Maria Polidoro 8.239,38; Marina Mancuso 8.134,84; Federica Scalia 8.066,48; Michele Tumminelli 7.861,40; Giuseppe Di Francesco 7.211,98; Gualtiero Guarino 2.084,98.

Questi invece i compensi ricevuti dai consiglieri di opposizione Salvatore Mazza 17.395,80; Oscar Aiello 17.356,62; Gianluca Bruzzaniti 17.239,30; Calogero Adornetto 16.671.64; Tilde Falcone 16.571,64; Oriana Mannella 11.963,00; Giovanna Mulè 7.758,86; Michele Giarratana 5.127,00; Salvatore Petrantoni 2.836,94; Annalisa Petitto 273,44.