Rassegna stampa. Caltanissetta, basole da riparare: 7 giorni non sono bastati

CALTANISSETTA – Ieri avrebbe dovuto essere riaperto al transito veicolare il tratto del corso Vittorio Emanuele compreso tra la via Berengario Gaetani e la piazza Garibaldi dove sono stati eseguiti i lavori di sistemazione delle basole della pavimentazione proprio nel punto dove il corso sbocca nella piazza Garibaldi e dove interventi similari sono stati già effettuati più volte precedentemente. Il transito veicolare dovuto essere riaperto perché l’ordinanza della polizia municipale prevedeva la chiusura del corso per una settimana dal 5 novembre che ieri è abbondantemente scaduta e perché i lavori previsti sono stati completati.

Invece corso Vittorio Emanuele è rimasto chiuso al transito veicolare perché il cantiere di lavoro è stato smantellato ma è stato subito spostato più avanti, a pochi metri di distanza, per la sistemazione di altre basole ugualmente sprofondate. I nuovi lavori sono stati avviati (ieri mattina c’era un solo operaio) ma sembra che si protrarranno per tutta la settimana e che, pertanto, la riapertura della strada slitta a lunedì della prossima settimana anche perché bisognerà poi aspettare che il cemento si asciughi.

E c’è stata l’immediata protesta dei commercianti del corso Vittorio Emanuele i quali hanno parlato di “sorpresa ulteriormente penalizzante” per la loro attività e hanno fatto rilevare che “il centro storico rimane interdetto e noi continuiamo ad essere tagliati fuori dalla città”. Hanno parlato di disagi per i cittadini e di “danni per noi commercianti soprattutto in questo momento di grave crisi e hanno lamentato la mancanza di adeguata informazione da parte dell’amministrazione comunale e “di fattiva collaborazione e di partecipazione.” (di Luigi Scivoli, fonte La Sicilia)