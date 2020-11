Nella caffetteria c’è il “Tavolo Solidale” per le persone più bisognose.

I titolari di una caffetteria di Palermo, “Pane e Caffè”, hanno deciso di dare vita ad un tavolo solidale a favore delle persone bisognose.

Lo hanno annunciato gli stessi titolari sulla pagina Facebook della caffetteria di via Empedocle Restivo. “Da oggi – si legge – e fino a quando ci sarà possibile, il pomeriggio all’entrata di “Pane e Caffè” troverete un tavolo SOLIDALE, attraverso il quale, nel nostro piccolo, cerchiamo di dare un aiuto a chi è più in difficoltà”.

“Magari non sarà molto – hanno aggiunto – magari vi sembrerà superfluo, ma pensare di poter essere un conforto per qualcuno in questo periodo davvero drammatico, ci fa sentire parte integrante di una comunità che vuole essere migliore; nella speranza che stiate bene e che anche questa volta ne usciremo tutti insieme”.

Le persone bisognose possono prendere gratuitamente pane, pizzette, dolci e quant’altro. Un gesto di lodevole solidarietà che è stato apprezzato da tante persone sui social diventando virale in un periodo come quello attuale nel quale i disagi ed i bisogni sono all’ordine del giorno e occorrono gesti come questi per ricordare che l’umanità e la solidarietà devono avere sempre la precedenza su tutto.