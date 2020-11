Natale in tempi di Covid: shopping per fasce d’età tra la ipotesi

Il 3 dicebre potrebbe uscire un nuovo DPCM.

Tra le ipotesi che l’esecutivo starebbe valutando, ovviamente molto legate a un freno della curva dei contagi nelle prossime due settimane, ci sarebbe lo slittamento del coprifuoco, da cancellare poi nei giorni di festa, unito alla riapertura di alcuni negozi.

Già dal 4 dicembre potrebbe quindi essere permesso lo shopping, probabilmente per fasce d’età come già accade in alcune regioni. In questo modo si eviterebbero assembramenti e gli esercizi commerciali che hanno dovuto chiudere inizierebbero a rialzare la testa.

Tutto ancora è da valutare e a frenare è lo stesso Ministro della salute Roberto Speranza che ribadisce la necessità di attendere e vedere cosa diranno i numeri.

“La mia testa non è concentrata su quello che succederà tra un mese e mezzo, ma su quello che accadrà alla fine della prossima settimana. – dichiara alla stampa Roberto Speranza – È su questo che ci giochiamo tutto, non sul cenone del 24 dicembre, con o senza i nonni o i parenti di primo grado”.