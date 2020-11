Mussomeli, variazioni di bilancio approvate all’unanimità dal Consiglio comunale in videoconferenza

MUSSOMELI – Consiglio comunale, ieri sera, con la presenza di 14 consiglieri su 16, che ha registrato l’approvazione unanime (maggioranza e minoranza) dell’unico punto all’ordine del giorno “ Variazioni di bilancio per circa 1,2 milioni di euro relativi all’ annualità 2020” . Saranno garantiti i servizi essenziali alla comunità, saranno portati avanti interventi di manutenzione e avviati servizi sociali utili a famiglie vulnerabili: 46 mila euro per investimenti all’interno del parco urbano; 90 mila euro per ampliamento illuminazione pubblica nel centro urbano; 70 mila euro nel potenziamento dei servizi in favore delle famiglie ed altre variazioni utili alla garanzia di servizi essenziali alla comunità.