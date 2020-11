Mussomeli, vaccino antinfluenzale e le precisazioni dei “Medici di Famiglia”

MUSSOMELI – I Medici di Medicina Generale (“Medici di Famiglia”) del distretto di Mussomeli (di cui fanno parte Mussomeli, Acquaviva Platani, Sutera, Campofranco, Vallelunga e Villalba) fanno sapere ai loro assistiti che se il 12 novembre non è arrivato il vaccino antinfluenzale non è dipeso da loro; i medici avevano comunicato questa data in base alla informazione ricevuta dall’Asp di Caltanissetta; e adesso l’Asp li ha informati della data di arrivo dei vaccini, prevista per fine mese (dal 26 al 30 novembre). Ma, alla luce del precedente mancato rispetto delle date di consegna del vaccino, fin da adesso i medici non possono garantire se, quando e quante dosi di vaccino arriveranno. I medici, comunque, tengono a precisare che continueranno a riferire ai pazienti le comunicazioni ricevute dall’ASP, sottolineando, ancora una volta, che di eventuali ulteriori ritardi, o di consegne di dosi inferiori a quelle da loro richieste, non sono assolutamente responsabili.