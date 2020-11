Mussomeli, terremoto Irpinia. Il ricordo dell’artista Peppe Piccica

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO:

“LA GRANDE RACCOLTA DELL’ARCI DI MUSSOMELI NEL NOVEMBRE DEL 1980. Era la sera del 24 novembre del lontano 1980 ed io in quel periodo ero diventato uno degli abituali frequentatori della sede ARCI di Mussomeli che all’epoca era ubicata all’interno dei locali dove adesso si trova lo studio del fotografo Franco Amico. Quella sede era diventata un luogo di ritrovo da parte di giovani mussomelesi simpatizzanti di sinistra ed io ne ero diventato un assiduo frequentatore. Nei mesi invernali ci si scaldava intorno ad una fumosa stufa a legna, si giocava a carte ed a dama e si organizzavano numerose attività culturali destinate all’intero paese. Quella sera si svolgevano le prove di una commedia teatrale di Nino Martoglio intitolata L’ARIA DEL CONTINENTE che poi è stata proposta il successivo 8 marzo all’interno del cinema Manfredi ottenendo un grandioso successo. Ricordo con assoluta precisione, che io quella sera entrai nella stanza dove si svolgevano le prove e con molta determinazione le interruppi dicendo ai presenti quanto segue : ” Scusatemi Amici, ho appena ascoltato al telegiornale un’accorato appello del nostro Presidente Sandro Pertini che chiede agli Italiani di aiutare in tutti i modi possibili gli sfortunati sopravvissuti al terribile terremoto di ieri sera e pertanto vorrei proporvi di sospendere le prove della commedia ed attivarci immediatamente per organizzare una raccolta di denaro, abbigliamento e coperte da inviare al più presto nella zona disastrata. Rimasi quasi stupito che la mia proposta fu accolta all’unanimità e quella stessa sera organizzammo dei gruppi di volontari per setacciare porta a porta tutte le abitazioni di Mussomeli. Nei giorni successivi raccogliemmo una cospicua somma in denaro ( più di 5 milioni di lire ) ed una bella quantità di indumenti che poi una rappresentanza dell’associazione costituita da 4 persone andò a consegnare direttamente alle autorità dei paesi disastrati. Era la prima volta che a Mussomeli si effettuava una raccolta di denaro non per organizzare le varie feste religiose, bensì per un evento totalmente differente e ricordo che i Mussomelesi hanno aderito in un modo encomiabile. Ho voluto scrivere queste righe per realizzare un recupero di una bella pagina di storia locale che difficilmente le nuove generazioni potranno apprendere dai banchi della scuola. Tra coloro che hanno partecipato con maggiore entusiasmo all’iniziativa, oltre al sottoscritto che la propose, è doveroso ricordare gli Amici Totuccio Scannella, Peppe Territo, Maria Pellitteri, Peppe Messina, Peppe Fasino, Gera Coffaro, Pino Favata, Enzo Scannella, Gero Costanzo, Calogero Petruzzella, Gianni Garofalo, Calogero Valenza, Enzo Scannella, Vincenzo Sturandello, Enza Luvaro, Giuseppe Palermo e tanti altri i cui nomi purtroppo in questo momento non mi vengono in mente. Ignoro se i giornali locali dell’epoca hanno scritto di questa iniziativa di solidarietà. Allora organizzavamo gli eventi perchè era giusto e doveroso organizzarli e non per collezionare complimenti”.