Mussomeli, progetto “Libriamoci” dal 16 al 21 novembre

MUSSOMELI – Libriamoci è una campagna promossa dal MiBACT (Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo), rivolta alle scuole di ogni ordine e grado, che dal 16 al 21 novembre 2020 invita ad organizzare iniziative di lettura. L’obiettivo di questo progetto è quello di diffondere e accrescere l’amore per i libri e l’abitudine alla lettura, proponendo occasioni coinvolgenti di ascolto e partecipazione attiva. Nonostante l’emergenza Covid impedisca momenti di aggregazione, è intendimento dell’Amministrazione Catania – precisa l’assessore alla Cultura Jessiva Valenza – partecipare alla settimana di LIBRIAMOCI, in modo alternativo. Dal 16 al 21, ho invitato diverse personalità locali e non,a parlare di un libro da loro letto e consigliato. Per ogni giornata, verrà presentato un testo accompagnato da un breve riassunto dello stesso, in modo da suscitare l’interesse di chi ancora non lo avesse letto o creare scambio di opinioni tra chi, invece, lo avesse già fatto. Il mio auspicio è quello di incuriosire più lettori possibile ed educare alla lettura, a tal proposito, vi invito – conclude l’assessore Valenza – a seguire questa pagina per tutta la settimana, partecipando attivamente a momenti di confronto”.