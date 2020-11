Mussomeli, Piazzale Mongibello. Campagna screening Drive In oggi e domani in turno il Secondo Comprensivo

MUSSOMELI – Massiccia si è rilevata l’adesione alla campagna di Screening Drive In da svolgersi a Mussomeli presso piazzale Mongibello. La popolazione scolastica che ha aderito alla campagna è composta da ben 1.400 persone (alunni, familiari, personale scolastico e docenti).

Vista l’altissima adesione, dunque, oltre le due già previste di Sabato 14 e domenica 15, sarà necessario ricorrere ad una terza giornata (data da stabilire).

Intanto, al fine di agevolare un corretto svolgimento delle operazioni, evitare tempi di attesa troppo lunghi e assembramenti si comunica, dunque, il calendario da rispettare che prevede lo screening sabato 14 e domenica 15, esclusivamente dedicato alla popolazione scolastica del Secondo Istituto Comprensivo – Istituto Comprensivo Statale Paolo Emiliani Giudici.

Tale screening sarà effettuato nei seguenti orari:

Sabato 14 novembre 2020 (dalle 08.30 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00)

· Ore 08.30 Convocazione popolazione scolastica (alunni, familiari, personale scolastico e docenti) Scuola Padre Puglisi di Viale Peppe Sorce

· Ore 10.30 Convocazione popolazione scolastica (alunni, familiari, personale scolastico e docenti) Scuola Elementare Sac. Messina di Via Pola + Scuola Acquaviva Platani

· Ore 14.00 Convocazione popolazione scolastica (alunni, familiari, personale scolastico e docenti) Scuola dell’infanzia Madre Teresa di Calcutta di Via L. da Vinci + scuola di Sutera

· Ore 15.45 Convocazione popolazione scolastica (alunni, familiari, personale scolastico e docenti) Scuola dell’infanzia Sant’Enrico e Scuola Infanzia Padre Calà

Domenica 15 novembre 2020 (dalle 08.30 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00)

· Ore 08.30 Convocazione popolazione scolastica (alunni, familiari) Scuola Media di Via Pola – Corso “A”

· Ore 09.30 Convocazione popolazione scolastica (alunni, familiari) Scuola Media di Via Pola – Corso “B”

· Ore 11.30 Convocazione popolazione scolastica (alunni, familiari, personale scolastico) Scuola Media di Via Pola – Corso “C” + tutti i docenti della scuola Media di Via Pola

· Ore 14.00 Convocazione Vigili del Fuoco e Dipendenti Comunali

Il totale dei tamponi che si prevede di realizzare sabato e domenica è dunque pari a circa 850 tamponi.

Invece, la popolazione scolastica (alunni, familiari, personale scolastico e docenti) relativa al Primo Istituto Comprensivo Statale “Leonardo Da Vinci” di Mussomeli sarà convocata in una successiva data (presumibilmente in settimana) che vi verrà puntualmente e tempestivamente indicata con successiva comunicazione.

Si precisa che, per motivi organizzativi, non verranno effettuati tamponi rapidi a persone non inserite in questo calendario e preventivamente prenotate.

Si precisa, altresì, che i tamponi rapidi saranno effettuati da personale sanitario specializzato ed appositamente formato.