Mussomeli, i cento anni di Nonno Michele Castello

MUSSOMELI Cento anni ma non li dimostra nonno Michele Castello Quest’arzillo giovanotto è nato il mio stesso giorno, ma con qualche decennio di differenza, e infatti ha compiuto 100 anni lo scorso 29 settembre. Vive da oltre mezzo secolo a Palermo dove ha cresciuto e dato un futuro ai suoi figli, Enzo, commissario del corpo forestale della Regione Siciliana, e Marica, avvocatessa. Nato nel 1920 a Mussomeli, a soli diciannove anni, nel 1939 viene chiamato alle armi presso il 9° reggimento “Lancieri di Firenze”, a Ferrara. Allo scoppio della guerra si ritrova a combattere nel sanguinoso conflitto mondiale. Al momento dell’armistizio, firmato a Cassibile il 3 settembre e reso noto l’8 settembre 1943, quando l’esercito italiano depone le armi e si arrende agli alleati, si trova in Francia. E da lì parte per rientrare nella sua Mussomeli. Un viaggio allucinante, compiuto a piedi e con mezzi di fortuna. Un viaggio pericolosissimo, a rischio della sua stessa vita, coi tedeschi inferociti che fucilano i soldati italiani accusandoli di tradimento. Il ventitreenne Michele, arrivato nei pressi di Napoli, per sfuggire alle rappresaglie è costretto a nascondersi per oltre tre settimane nel ventre di un pozzo secco, nutrendosi e dissetandosi col niente che trova. Ma la voglia di vivere non l’abbandona e riesce a raggiungere Mussomeli dopo lunghi mesi. Trova le macerie e le miserie lasciate dalla guerra. Pochi anni dopo riparte per lavorare in miniera, in Francia, e solo per fortuna scampa a un’esplosione di grisou che provoca la morte di tanti suoi compagni. E poi il rientro, la nuova partenza per l’Inghilterra, il definitivo rientro nell’isola e la vita a Palermo, dove per i suoi cento anni ha ricevuto gli omaggi del sindaco Leoluca Orlando e dal riconfermato sindaco di Mussomeli, Giuseppe Catania. (FONTE LA SICILIA: Roberto Mistretta)