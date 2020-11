Mussomeli, finanziamento viabilità

MUSSOMELI – E’ pervenuto il decreto di finanziamento per la S.P. 41 (strada di collegamento tra S.P. 16 e la S.P. 38). Il progetto, dell’importo di 2 milioni di euro, è stato elaborato dall’Ufficio Tecnico del Comune di Mussomeli ed è stato presentato nei mesi scorsi. “A giorni verrà dunque bandita la gara – chiarisce il sindaco Catania – per la progettazione esecutiva per un importo pari a € 443.533,86 (comprensivo di oneri e IVA) e non appena il progetto esecutivo sarà presentato verrà indetta la gara di realizzazione dei lavori. Inoltre – continua Catania – a breve attendiamo anche l’approvazione dell’altro progetto da circa 5 milioni di euro sulla Cordovese – Valle che seguirà la stessa procedura. Ringrazio il presidente MUSUMECI ed il Commissario Straordinario Maurizio CROCE per l’impegno portato a termine”.