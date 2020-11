Mussomeli, finanziamento pubblico gara realizzazione strada di via Fuori le Mura

MUSSOMELI – Altro finanziamento pubblico per Mussomeli viene attivato (890 mila euro, di cui circa 600 mila di lavori). A darne notizia il primo cittadino Catania precisando che il Commissario di Governo per il Rischio Idrogeologico ha appena pubblicato la gara d’appalto per il finanziamento del progetto “Realizzazione di opere di urbanizzazione – collegamento via Fuori le Mura con via Palermo”, per un importo a base d’asta di €598.188,98. “Questo progetto servirà a dare un nuovo accesso (o via di fuga) al nostro Centro Storico. E’ una grandissima opportunità per i cittadini che abitano nella zona “Madrice”, ma anche per chi vorrà raggiungere in sicurezza la zona Terravecchia. Il progetto prevederà un accesso da via Vittime di Nassiriya, quindi degli spazi dedicati a parcheggio per i residenti e un collegamento con la Via Fuori Le Mura. La scadenza del bando è il 21.01.2021.