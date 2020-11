Mussomeli, coronavirus Tamponi Drive In sabato e domenica

MUSSOMELI – Il sindaco Catania fa sapere alla cottadinanza che sabato e domenica prossimo (14 e 15 novembre 2020), in collaborazione con l’ASP di Caltanissetta verranno effettuati presso piazzale Mongibello, su base volontaria, i tamponi in modalità drive in, a tutta la popolazione scolastica (alunni, genitori, collaboratori scolastici e insegnanti) delle scuole materne, elementari e medie (scuole con obbligo di frequenza in presenza). Nella giornata di oggi sarà possibile dare la propria adesione alla dirigente scolastica di Mussomeli. “Questa azione – dice il sindaco Catania – ha l’obiettivo di fare uno screening di massa al fine di contenere la diffusione del virus e dunque auspichiamo una adesione massiccia da parte delle famiglie”.