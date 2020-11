Mussomeli, consiglio comunale variazione bilancio 2018/2020

MUSSOMELI – E’ stata convocata in video conferenza ed in seduta urgente dal presidente del Consiglio del Consiglio avv. Gianluca Nigrelli, per il giorno 27 novembre alle ore 18, l’assise comunale per discutere sulla ”salvaguardia degli equilibri e variazione al bilancio di previsione finanziario 2018/2020 ai sensi dell’art. 193 comma 2 del D. Lgs: n.267 /2000 e conseguente variazione al D.U.P. 2018/2020”