Mussomeli, celebrato con Amministratori e Forze dell’Ordine il 4 novembre al tempo di coronavirus

MUSSOMELI – Una sobria cerimonia, non aperta al pubblico, nella mattinata assolata di novembre, si è svolta, stamattina, nella centralissima Piazza Umberto, dove l’assenza delle varie rappresentanze scolastiche e delle associazioni, presenti negli anni precedenti, quest’anno , invece, è stata vistosamente notata, registrando soltanto la presenza del sindaco, della giunta comunale, del Presidente del Consiglio e delle Forze dell’Ordine e le Forze Armate, in ottemperanza alle misure restrittive vigenti per il contenimento dell’emergenza da Covid-19. Il monumento è stato addobbato a festa, dove spiccava e sventolava il tricolore e le tante bandierine collocate all’interno delle aiuole del monumento. La cerimonia è stata caratterizzata dalla breve introduzione dell’Assessore Seby Lo Conte che ha ricordato la giornata commemorativa del 4 novembre, seguito, poi, dalle note del Piave che ha dato l’avvio alla deposizione della corona di alloro ai piedi del monumento da parte del primo cittadino Catania, accompagnato dal Capitano Giuseppe Tomaselli. L’esecuzione successiva delle note del silenzio a cura del trombettista Aldo Arganello ha preceduto il saluto ed il discorso commemorativo del primo cittadino, a cui ha fatto seguito , poi, la preghiera r la benedizione del fraticello Padre Valdecir, concludendo così la cerimonia.