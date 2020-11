L’emergenza Covid. Oms. In auto isolamento il direttore generale Tedros Adhanom Ghebreyesus.

L’emergenza Covid non risparmia nemmeno i vertici dell’Oms. E’ di queste ore la notizia che il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus (nella foto), è in auto-isolamento dopo contatti con una persona risultata positiva al Covid-19.

Il capo dell’Oms ha sottolineato di non avere sintomi. “Sono stato identificato come contatto di qualcuno che è risultato positivo al test di Covid-19”, ha scritto in un tweet Tedros. “Sto bene e senza sintomi, ma nei prossimi giorni sarò in quarantena, in linea con i protocolli Oms, e lavorerò da casa”, ha aggiunto. (AGI).