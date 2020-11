La tragedia del neonato, il racconto tra le lacrime della madre minorenne: “Avevo paura di dirlo ai miei genitori”. Forse gettato dalla finestra

A “Avevo paura di dire ai miei genitori che ero incinta. Temevo la loro reazione. Sono disperata”. Sono le parole, tra le lacrime, che avrebbe pronunciato, come apprende l’Adnkronos, la ragazza madre di 17 anni che viene sentita in queste ore dagli inquirenti. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire quanto accaduto questa mattina alla periferia di TRAPANI dove è stato trovato il corpicino senza vita di un neonato con il cranio fracassato e il cordone ancora attaccato. L’ipotesi degli inquirenti è che il neonato sarebbe stato gettato dalla finestra dopo il parto. Chi ha visto la ragazza la descrive come una giovane disperata.