Il diritto di parola e la libertà di pensiero sono e devono essere costituzionalmente garantiti. La libertà di giudizio dei nisseni che si costernano, si indignano commentando gli accadimenti e le malversazioni di politica e burocrazia sono sacrosanti. Molti di quei signori e signore che giudicano e puntano il dito su quanto avviene all’esterno delle proprie mura domestiche dovrebbero però interrogarsi su cosa stanno creando a casa propria. Su come stanno educando i propri figli, su che valori stanno loro trasmettendo. Domenica esterno giorno 22 novembre parco della “legalità” quartiere San Luca.

Lo spettacolo che si presenta a chi decide di fare due passi in uno dei “timidi” polmoni urbani della città è vergognoso.

Non mi si dica che è colpa dei decreti del governo che avendo chiuso bar e ristoranti, hanno dato spazio all’asporto, quindi questi giovani nisseni cosa posson fare se non ritrovarsi in un giardinetto e consumare una pizza nel cartone?

Se questi giovanotti sono dei facchini non è certamente colpa d’altri, del sindaco che non pulisce, della tari che è troppo alta. L’atteggiamento tipicamente nostrano secondo cui la colpa è sempre d’altri è la molla che spinge la gente a fregarsene degli spazi comuni, del bene pubblico. Gettiamo tutto per terra, tanto qualcun altro passerà a pulire…

Il direttore