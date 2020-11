Futsal, Pro Nissa sconfitta per 7 a 1 ad Ispica

Sconfitta esterna per la Pro Nissa che subisce un perentorio 7 a 1 dai padroni di casa dell’Arcobaleno Ispica nella terza giornata del campionato di serie B di futsal. L’inizio della gara sembrava promettere bene per i nisseni che nel giro di pochi minuti provano a farsi pericolosi in un paio di occasioni sotto porta.

Poi salgono in cattedra i padroni di casa e per i volenterosi atleti nisseni diventa notte fonda.

L’Arcobaleno sblocca la partita al 6° minuto: fallo in area di Toledo su Antonio Lupo e l’arbitro punta il dito sul dischetto e Leonardo Costamanha si incarica della battuta, realizzando il primo goal. Un minuto dopo la squadra ispicese raddoppia con Salvatore Incorvaia che servito da Marcelo Mittelman batte il #22 ospite Di Proietto. Non si ferma l’Arcobaleno e gioca a memoria, al 15′ goal da cineteca di Davide Di Benedetto che ruba palla a centrocampo, effettua una progressione di 15 metri e finalizza l’azione con un pallonetto di una caratura balistica non indifferente, beffando il portiere e portando a 3 i goal dei ragazzi del presidente Angelo Galifi.

Non ancora appagato l’Arcobaleno trova altri due gol con due tiri liberi trasformati da Leonardo Costamanha, tripletta per lui. Tra i due tiri liberi, va segnalato che c’è stato un rigore per la Pro Nissa concesso dal duo arbitrale per un fortuito fallo di mano in area di Salvatore Incorvaia. Dal dischetto si presenta Moncada che si fa ipnotizzare da un sontuoso Kauè Nazario che neutralizza la ghiotta occasione di far ritornare in partita gli ospiti.Il primo tempo si conclude con l’Arcobaleno padrone del campo e del gioco in vantaggio per 5 a 0.

Nella seconda metà di gioco forti del vantaggio, i ragazzi ispicesi gestiscono bene: al terzo minuto infatti l’Arcobaleno allunga ancora con Alex Gambuzza che da 15 metri cerca e trova un goal pazzesco, merito della bordata sotto l’incrocio, in cui l’incolpevole Di Proietto non può fare nulla, portando a 6 i gol. Al 16′ altro rigore per la Pro Nissa, dal dischetto questa volta si presenta il #10 Mosca che realizza il gol della bandiera. Passano appena 30 secondi e c’è la risposta immediata di Antonio ‘Lupao’ Lupo, rientrante dalle 2 giornate di squalifica, che mette un punto esclamativo al match fissando il risultato finale sul 7-1. Per i nisseni, dopo il corposo ridimensionamento societario, è una stagione di transizione: unico obiettivo salvare la categoria.

.#MARCATORI Arcobaleno Ispica: Costamanha (3), Incorvaia, Di Benedetto, Gambuzza, Lupo.Pro Nissa: Mosca.

Arbitro 1: Francesco Quartaronello della sezione di Messina. Arbitro 2: Alessio Abbruscato della sezione di Palermo. Cronometrista: Concetto Fabiano della sezione di Messina

favoriti da parecchie imprecisioni in fase di costruzioni della manovra e da una lenta e non aggressiva copertura delle linee di difesa da parte di Mosca e compagni. Tutto questo consente ai ragazzi di Mittelman , che hanno mostrato buona organizzazione e tanta attenzione e soprattutto catteveria a. Nota estremamente positiva il debutto di un altro giovane nisseno, il portiere,classe 2003, David Fulco che nelle ripresa ha fatto vedere di cosa è in grado di fare con due parate di pregevole fattura. La strada è lunga ma questo gruppo nuovo e ben affiatato e con tanti giovani saprà con il passare delle tempo prendersi delle belle soddisfazioni.