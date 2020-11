Francesco Amico e omaggio alle vittime coronavirus

MUSSOMELI – Un fiore capovolto su un fondo azzurro quale metafora d’una pandemia che tutto travolge e stravolge, portandosi dietro tante vite umane.

La sensibilità artistica del pittore Francesco Amico, con studio a Roma in Via di Panico, a pochi passi da Piazza Navona, racchiusa in un quadro che non è passato inosservato, anche perché sono stati realizzati tanti manifesti di grande formato, riproducenti tale immagine. Manifesti che sono stati affissi in questi giorni per le vie della città eterna con la scritta “Omaggio del maestro Francesco Amico alle vittime del coronavirus”.

Un piccolo grande gesto del maestro nativo di Mussomeli, già autore della mostra “Viaggio in Sicilia”, e che di tanto in tanto torna nella sua terra natia dove vive il fratello, l’ex cantante Pier Amico.

“Mio fratello –dice Pier- ha voluto ricordare tutte le persone che hanno perso la vita a causa di questa pandemia, realizzando un quadro e quindi i manifesti. Un gesto d’amore verso gli altri e un gesto di speranza che tornino presto giorni migliori.” (Fonte LA SICILIA: R.M.)