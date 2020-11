Dpcm, Mulè: “Totale smarrimeto di chi ha ascoltato Conte”

“Se ne vedono di tutti i colori nell’ultimo Dpcm illustrato da Giuseppe Conte. La confusione e’ assoluta, lo smarrimento di chi ha ascoltato il presidente del Consiglio e’ ai massimi livelli e non potrebbe essere altrimenti. Da una parte si dice di stare chiusi a casa, dall’altra si mandano i bambini e i ragazzi a scuola, tanto per dire uno dei non sense del Dpcm. Neanche una parola su tutti i negozi costretti a chiudere, a parte solo il solito ‘paghero” che ha gia’ dato pessimi risultati in passato. Al presidente del Consiglio che continua a illudersi di poter fare da solo, Forza Italia consegna il suo sgomento per non avere cercato ancora una volta nessun tipo di condivisione. Il risultato e’ il Dpcm ‘Babele’ che attendera’ gli italiani da venerdi'”. Cosi’, in una nota, il deputato di Forza Italia e portavoce dei gruppi azzurri di Camera e Senato, Giorgio Mule’.