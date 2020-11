Dpcm, M5S: “Bene Conte e governo, Regioni ammettano errori senza polemiche”

“Il Movimento 5 Stelle ringrazia il presidente Conte e il governo che hanno assunto scelte difficili, pensate nell’esclusivo interesse del Paese e per la tutela della salute dei cittadini. A chi alza i toni e protesta per le decisioni adottate dall’esecutivo ricordiamo che il Paese oggi ha l’esigenza di spirito di collaborazione, non di polemiche strumentali”. Lo scrive in una nota il Movimento 5 Stelle.

“I governatori che già esprimono lamentele additando il governo dicano prima ai loro cittadini perché le loro Regioni sono classificate, con dati oggettivi frutto di monitoraggio di cui sono perfettamente a conoscenza, in zone ad alta criticità. Dicano prima ai loro cittadini per quale ragione non sono riusciti a organizzare e gestire tempestivamente l’organizzazione delle strutture sanitarie e del trasporto pubblico locale, materie di loro competenza”, conclude la nota.