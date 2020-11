Covid19. Bozza Dpcm, elementari e medie in presenza, Dad per superiori

“L’attivita’ didattica ed educativa per il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l’infanzia continua a svolgersi in presenza, con uso obbligatorio di dispostivi di protezione delle vie respiratorie salvo che per i bambini di eta’ inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilita’ incompatibili con l’uso della mascherina”. E’ quanto si legge nella bozza di Dpcm. Per le scuole secondarie la didattica integrata sara’ del 100 per cento.

“Ferma la possibilità di svolgimento in presenza dei servizi educativi per l’infanzia (…) e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, le attività scolastiche e didattiche si svolgono esclusivamente con modalità a distanza”. Si legge nella bozza del Dpcm rispetto alle zone ad alto rischio. “Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia richiesto l’uso di laboratori o sia necessaria in ragione della situazione di disabilità dei soggetti coinvolti e in caso di bisogni educativi speciali, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata”.