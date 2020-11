Covid, progetto “See Sicily”: bando per guide turistiche e Diving

Via libera al terzo bando del progetto ‘See Sicily’ con il quale si invitano guide turistiche, guide escursionistiche, guide alpine e vulcanologiche, accompagnatori turistici, guide subacquee e diving a presentare manifestazione di interesse per l’acquisto dei servizi di escursione, da parte del dipartimento del Turismo della Regione siciliana.

Pubblicato l’avviso dell’assessorato regionale del Turismo, che ha un plafond di oltre 4 milioni di euro: in particolare 2.086.200 euro per le guide turistiche, 1.149.720 euro per accompagnatori tour, 469.800 euro per guide subacquee immersioni, 115.200 euro per guide alpina e vulcanologiche e 218.700 euro per diving immersioni – battesimo del mare.

“Dopo i due avvisi relativi all’acquisto di notti dalle strutture ricettive e quelli delle agenzie di viaggio e tour operator – dice l’assessore regionale al Turismo, Manlio Messina -, avevamo assicurato la giusta attenzione come governo Musumeci e, quindi, ecco il terzo bando che si rivolge alle guide.

Anche questo settore, fondamentale nella filiera del turismo, è stato messo in ginocchio dalla crisi economica legata all’emergenza sanitaria con gravissime perdite. L’obiettivo – aggiunge – resta sempre quello di promuovere la Sicilia come meta ideale per le vacanze attraverso l’acquisizione da parte della Regione di servizi turistici che saranno, successivamente, resi disponibili ai turisti gratuitamente, tramite i cosiddetti ‘voucher'”, conclude Messina.

Le manifestazioni d’interesse si potranno presentare tra il 2 e il 17 dicembre e dovranno pervenire, sottoscritte digitalmente, attraverso la piattaforma informatica disponibile all’indirizzo https://seesicily.regione.sicilia.it.