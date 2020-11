Covid. Morto il panettiere che donava il pane alle famiglie più bisognose.

Nel marzo scorso la notizia legata al gesto di Gianni Bernardino di regalare il pane della sua bottega a Milano a chi ne avesse bisogno aveva fatto il giro di tutta Italia destando in tutti commozione per il senso di solidarietà espresso verso il prossimo.

Ora invece a destare altrettanta commozione è la notizia della sua scomparsa. Per altro a portarsi Gianni Bernardino all’età di 76 anni è stato proprio quel Covid che aveva tenacemente combattuto in occasione della prima ondata di lockdown quando ogni giorno regalava il pane della sua bottega a chiunque ne avesse bisogno.

Un gesto di amore e altruismo che non è stato dimenticato da parte degli abitanti della zona e da coloro che in quel periodo di grande difficoltà trovarono un aiuto concreto dal fornaio di via Sarpi. Ogni giorno, per circa tre mesi, ha continuato a panificare. Ha sfornato le stesse quantità di quando gli affari andavano a gonfie vele, anche perchè capì che quello non era il momento di lucrare.

Per questo la notizia della sua morte ha destato commozione in quanti hanno apprezzato lo spirito di solidarietà di quest’uomo che ha lasciato un grande insegnamento: bisogna restare uniti ed aiutarsi vicendevolmente, specie quando, come in tempi come questi, ci si trova di fronte ad un’emergenza senza precedenti.