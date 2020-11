Covid, imprenditori Sicilia: “Sia dichiarata zona gialla”

La Sicilia sia dichiarata zona gialla. Lo affermano le organizzazioni imprenditoriali dell’isola (Sicindustria, Confindustria Catania, Confindustria Siracusa, Confcommercio Sicilia, Confesercenti Sicilia, Confapi Sicilia, Legacoop, Confcooperative, Unci, Agci, Unicoop Sicilia, Ance Sicilia, CNA Sicilia, Conflavoro PMI Sicilia, Assoimopresa, Confagricoltura). “In un momento drammatico come quello che le nostre imprese stanno vivendo – si legge in un appello al governo Conte e alla Regione Siciliana – occorre senso di responsabilita’ fuori dai giochi di appartenenza politica. Vengano messe in campo tutte le procedure e tutte le attivita’ necessarie, tutte le prassi e i protocolli per far si’ che la Sicilia venga riportata nel novero delle regioni cosiddette gialle, occorre prendere tutte le misure che consentano da un lato di tutelare la salute e dall’altro di affrontare il tema della tenuta del nostro sistema economico e sociale”.