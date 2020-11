Covid, Gerry Scotti è tornato a casa

Una bella foto con un volto sorridente, la giacca, il cellulare in mano, nell’ingresso di casa. Così Gerry Scotti su Instagram ha voluto avvisare i suoi fan di essere ritornato nella sua abitazione milanese. Ha scritto «A casa, finalmente. Grazie a tutti voi, al vostro affetto e grazie a tutti i medici, infermieri e collaboratori di Humanitas che ci hanno creduto prima di me. Un abbraccio a chi ha vissuto insieme a me questa esperienza: non vi dimenticherò».

Quando annunciò di avere il Covid

Il conduttore di Mediaset, ormai considerato zio Gerry da milioni di italiani, è uomo dalla grande positività e il 26 ottobre aveva, sempre su Instagram, annunciato a tutti di essere positivo al covid, con il suo consueto modo garbato e per nulla ansiogeno. «Sto abbastanza bene – aveva raccontato al telefono, tra qualche colpetto di tosse – e la prima cosa che desidero dire è che voglio essere davvero vicino a coloro che in questo momento sono malati di Covid. Forza e coraggio, non mollate. Per farvi vedere quanto sono vicino a voi, me lo sono preso pure io. Purtroppo temo che prima o poi ce lo dovremo fare tutti, anche se tutti noi pensiamo che non ci capiterà mai».

Casa, ospedale, casa

Quel giorno, Scotti ribadì di essere stato molto rigoroso e di aver rispettato tutte le regole, ma purtroppo questo virus sa essere molto infido. Così Gerry si è fatto curare dai medici prima a casa, poi si è reso necessario il ricovero in ospedale il 3 novembre all’Humanitas: valori un po’ sballati, febbre, bisogno di ossigeno. Non è mai stato in terapia intensiva ma ha avuto tutti i sintomi classici del Covid, non gravissimi, ma non lievi. Dopo due settimane di ospedale, grazie alle cure attente di dottori e personale infermieristico, è guarito ed è potuto tornare a casa davvero con il cuore pieno di felicità. Una esperienza dura la sua, che ha toccato molte donne e uomini di spettacolo. E conoscendo Gerry, alla prima occasione, ne parlerà durante una delle sue trasmissioni per condividere con il pubblico la malattia, le cure, la paura, la guarigione. E darà coraggio a tutti.