Covid: compie 109 anni e fa appello a uso mascherina

Ha compiuto 109 anni ma anziche’ festeggiare con la famiglia Luisa Zappitelli si e’ affacciata dalla sua abitazione di Citta’ di Castello lanciando un messaggio per la prevenzione dal rischio contagio Covid.

“Mettete la mascherina mi raccomando, questo virus e’ un brutto diavolo. Quando sara’ possibile festeggeremo insieme. Grazie a tutti degli auguri” le sue parole, riferite dal Comune tifernate. Per il sindaco di Citta’ di Castello, Luciano Bacchetta, Luisa Zappitelli, per tutti “Lisa”, e’ “un esempio davvero commovente”. Per lei in dono un tri-colore in lino delle maestre artigiane di tela umbra.