Coronavirus, Leoluca Orlando: “Firmerò ordinanza su divieto di stazionamento”

“Firmero’ un’ordinanza nei prossimi giorni con la quale si afferma il divieto di stazionamento, indicato in una precedente ordinanza, tutti i giorni dalle 16 alle 22 compresi sabato e domenica. Serve a far comprendere che il sindaco di questa citta’ e’ veramente preoccupato”.

“E’ finito il tempo dei bivacchi sulla spiaggia”. A dirlo è stato il sindaco di PALERMO, Leoluca Orlando, durante una video conferenza convocata per annunciare un pacchetto di divieti e restrizioni utili a limitare la diffusione del coronavirus. Nelle prossime ore il primo cittadino firmerà un’ordinanza che prevede, tra le altre cose, il sabato e la domenica il divieto di stazionamento in tutte le spiagge della città. “Lo scorso week end, complice il bel tempo, molti palermitani si sono riversati in spiaggia a Mondello. Sarà possibile camminare, fare sport ma non stazionare – ha spiegato il primo cittadino -. Allo stesso modo saranno vietate tutte quelle attività commerciali che prevedono lo stazionamento”, come, ad esempio, la vendita di oggetti su bancarelle improvvisate. “Serve la collaborazione di tutti”, ha ribadito Orlando.