Coronavirus, in Sicilia 1.201 nuovi casi, 32 decessi

Sono 1.201 i nuovi casi di coronavirus in SICILIA nelle ultime 24 ore. Registrati 32 decessi che portano il totale delle vittime, sull’isola, a 735 da inizio pandemia. Secondo quanto si legge nel bollettino del ministero della Salute e della Protezione Civile, i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono stati 8.856, per un totale di 770.408 da inizio emergenza. Il numero degli attualmente positivi e’ 22.832 mentre le persone ricoverate con sintomi sono 1.348 dei quali 195 (+8 rispetto a ieri) in terapia intensiva. In isolamento domiciliare ci sono 21.289 persone. I guariti/dimessi dall’inizio dell’emergenza sono ad oggi 9.928.

I nuovi positivi sono cosi’ distribuiti per province: Palermo 197, Catania 308, Ragusa 22, Messina 102, Trapani 84, Siracusa 68, Agrigento 260, Caltanissetta 102, Enna 58.