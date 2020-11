Campofranco. Migliora la percentuale della raccolta differenziata. Ora è al 68,2%.

CAMPOFRANCO. Migliora la percentuale della Raccolta differenzuata a Campofranco. A confermarlo è stato il sindaco Rino Pitanza. La raccolta differenziata è infatti al 68,2% . Dopo aver raggiunto e superato lo scorso anno il limite imposto dalla Regione Sicilia del 65% di raccolta differenziata (65,95%), in questi dieci mesi del 2020 la percentuale è aumentata di qualche punto. “Questo ha spiegato Pitanza – non è un “atto dovuto”, ma il risultato di una comunione di intenti tra amministrazione, ditta che si occupa dello smaltimento e dei cittadini che continuano a differenziare in maniera costante e sempre migliore. Certo c’è tanto ancora da migliorare, ma siamo sulla giusta strada. Con il raggiungimento della percentuale minima, il comune di Campofranco ha evitato la multa da parte della Regione (che avrebbe gravato sulla bolletta della spazzatura) e soprattutto ha ottenuto oltre al riconoscimento di essere uno dei comuni virtuosi della Sicilia, anche un premio economico che dovrebbe essere erogato speriamo entro il 2020”.

“Sia la raccolta porta a porta – prosegue il sindaco – che la possibilità di conferire direttamente all’isola ecologica con tutti i vantaggi di sgravi in bolletta, stanno dando questi frutti che il Sindaco condivide con tutti i cittadini e, consentitemi, soprattutto con la quasi totalità che rispetta le norme e le indicazioni. Dobbiamo essere tutti insieme a puntare sempre al massimo, migliorare ancor di più l’ambiente e, nonostante i costi di smaltimento aumentano in maniera improvvisa nel corso dell’anno, cercare di non aumentare il costo della bolletta”.

Il primo cittadino ha ribadito il suo invito a differenziare sempre meglio: “ormai – ha concluso – le modalità sono a conoscenza di tutti, ma attueremo a breve una campagna di sensibilizzazione e di indicazioni mirate sempre ad una migliore differenziazione dei rifiuti”.