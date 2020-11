Caltanissetta, Ondedonneinmovimento: presidi da istituire nei consultori

In concomitanza con le due settimane

dell’Airc (Associazione italiana per la

ricerca sul cancro), che si conclude-

ranno domenica prossima, l’associa-

zione Ondedonneinmovimento vuole

puntare nuovamente i riflettori sulla

soppressione dell’ambulatorio di se-

nologia (unicato al quarto piano del

nosocomio del Sant’Elia, reparto chi-

rurgia generale) e del sostanziale di-

vieto di continuare ad intervenire

chirurgicamente sui tumori alla

mammella dallo scorso 1 settembre,

pena il pagamento da parte del presi-

dio ospedaliero nisseno delle opera-

zioni svolte.



Con Decreto assessoriale dello scor-

so marzo – a modifica e integrazione

del precedente Decreto assessoriale

del 30 gennaio 2020, “Approvazione

della rete dei centri di senologia

(breast units) per la prevenzione, dia-

gnosi e trattamento del tumore della

mammella nella Regione Sicilia” – so-

no state, infatti, approvate le 15 breast

units, già individuate lo scorso gen-

naio dall’apposita Commissione isti-

tuita dall’assessore regionale alla Sa-

lute Ruggero Razza nel 2018, che do-

vranno operare in 7 province siciliane

(Agrigento, Caltanissetta, Catania,

Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa).

Le breast units sono di fatto l’insie-

me delle unità operative e dei servizi

che concorrono alla diagnosi e al trat-

tamento del tumore alla mammella,

per cui ciascuna paziente dovrebbe a-

ver garantito un trattamento multidi-

sciplinare da parte degli specialisti

coinvolti (senologo chirurgo, radiote-

rapista, psicologo clinico, radiologo,

chirurgo plastico, anatomopatologo,

medico nucleare, fisiatra).

I Centri di senologia, nati già nel

2014 in base ad un accordo Stato-Re-

gioni dietro indicazioni dell’Unione

europea, sono approdate soltanto 4

anni dopo nella nostra isola, con un

grave nocumento per quelle donne,

circa 3.500 ogni anno, che nel frattem-

po si sono ammalate di tumore alla

mammella.

Per la provincia di Caltanissetta la

breast unit è stata individuata presso

il presidio ospedaliero “Vittorio Ema-

nuele” di Gela.

«La notizia ci ha colte di sorpresa – si

legge nel comunicato di Ondedon-

neinmovimento – e non per una posi-

zione pregiudiziale nei confronti del

nosocomio di Gela, ma perché ai no-

stri occhi appare incomprensibile la

scelta di privare il capoluogo nisseno,

che peraltro occupa dal punto di vista

geografico una posizione centrale nel

territorio provinciale, di un Centro di

senologia in grado di venire incontro

ai bisogni e alle esigenze di centinaia

di donne che provengono da tutti i Co-

muni, da nord a sud della provincia.



Pare che al nosocomio di Caltanissetta

non si fosse arrivati ai 150 casi trattati

annualmente di tumore al seno con u-

n’equipe multidisciplinare, previsti

dalla normativa nazionale per ambire

al titolo di Centro certificato. Pur non

potendo entrare fino in fondo nel me-

rito della questione, perché prive al

momento dei dati necessari a confer-

mare o confutare quanto detto, vor-

remmo però lanciare un appello non

solo alle associazioni di riferimento

ma anche a tutte le associazioni fem-

minili e ai club service della città per

promuovere insieme iniziative che

possano portare avanti una “batta –

glia” per restituire alle donne, sia del

capoluogo che dell’intera provincia, la

possibilità di rivolgersi a strutture vi-

cine al luogo di residenza, soprattutto

in un momento di grave emergenza

sanitaria ed economico-sociale».



«Consapevoli del fatto –conclude la

neoeletta portavoce di Onde, Ester Vi-

tale –che difficilmente si potrà torna-

re indietro rispetto a decisioni prese a

livello sia nazionale che regionale,

chiediamo con urgenza la nascita di

presidi con ecografi presso i Consul-

tori del Nisseno, i quali già da anni si

occupano, tra l’altro, di prevenzione

del tumore al seno senza neanche pos-

sedere la strumentazione necessa-

ria».