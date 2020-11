Caltanissetta: niete folla al cimitero. Lo scaglionamento nominale funziona

Ieri, per il primo dei tre giorni della commemorazione dei defunti, è stata una normale giornata di afflusso di visitatori al cimitero Angeli.

Non c’è stata la grande folla degli anni precedenti e ci sono stati pochi visitatori. Ci sono state addirittura meno persone di quante ce ne sono abitualmente nei giorni di mercoledì, quando è consentito l’accesso all’interno del cimitero con le auto.

Lungo i viali c’erano poche persone. Del temuto assembramento, pertanto, neanche a parlarne anche se ieri è stata una bella giornata con il cielo sereno e una temperatura molto mite.

La spiegazione va trovata nel fatto che, a causa del coronavirus e per evitare assembramenti, quest’anno è stato sospeso il consueto servizio di bus navetta per andare e tornare dal cimitero che la maggiore parte delle persone ha trovato sempre comodo per recarsi a rendere visita ai propri cari estinti non potendolo fare con le auto perché le strade di accesso alla struttura sono chiuse al transito veicolare; ora invece bisogna procedere a piedi.

E poi perché l’ingresso al cimitero è stato scaglionato: ieri è stato consentito alle persone con la prima lettera del proprio cognome compresa tra P e la Z, oggi tra la A e la G e domani tra la H e la O.

Ed ecco che sono stati tanti coloro che hanno preferito recarsi al cimitero nei giorni precedenti. Ieri, comunque, ha funzionato regolarmente il consueto servizio della linea stazione ferroviaria-cimitero degli autobus urbani, con il 50% dei posti omologati per i viaggiatori e alcuni hanno rilevato: “Perché a questi autobus è consentito di raggiungere il cimitero e ai bus navetta no?”

“Nella prima giornata della commemorazione dei defunti – ha detto ieri il nuovo direttore del cimitero, arch. Angelo Armatore, subentrato all’arch. Michele Lopiano – lo scaglionamento dei visitatori ha funzionato perfettamente”.

Ma ieri si sono presentate all’ingresso del cimitero anche alcune persone venute da altre località per rendere visita ai propri cari estinti e sono state fatte entrare. Da ieri sino a domani, invece e “per evitare assembramenti degli accompagnatori” , non è consentito l’ingresso al cimitero delle salme che rimangono nelle chiese dove si svolge la cerimonia funebre