Caltanissetta, emergenza covid: audizione Sindaco Gambino con Settima commissione trasparenza

La Settima commissione consiliare composta dal presidente Tilde Falcone e dai Capigruppo Calogero Adornetto, Oscar Aiello, Gianluca Bruzzaniti, Michele D’Oro, Oriana Mannella, Salvatore Mazza, Annalisa Petitto, Toti Petrantoni , nella seduta odierna ha audito il Sindaco per discutere sulla emergenza Covid 19 in città e sulle refluenze che la stessa ha avuto e continuerà ad avere, sul piano sanitario ma anche economico.

Il dibattito è stato molto costruttivo e si è evidenziato, come in questo momento necessiti che le forze politiche di maggioranza e di opposizione concorrano tutte ad attezionare e elaborare possibili soluzioni al fine di mitigare e ridurre le ricadute provocate da questa terribile pandemia . Tutti i consiglieri, assieme al Presidente, hanno esposto le problematiche incombenti e nello specifico, si è chiesto al Sindaco di attivare un tavolo di concertazione permanente con i rappresentanti delle attività commerciali e produttive a vario titolo, per elaborare un piano strategico di azioni congiunte, che serva da ausilio a tutte le categorie, già parecchio colpite dalla pandemia in atto.

Il Sindaco, che si è mostrato assolutamente disponibile ad attivare una cabina di regia con tutti gli stakeholder del commercio e della produttività del nostro territorio, ha esposto tutte le iniziative messe in campo dall’amministrazione, per fronteggiare l’emergenza covid. A tal proposito ha relazionato alla commissione, sulla elaborazione di un bando per erogare contributi a fondo perduto alle categorie facenti parte dei codici ateco che hanno subito la chiusura totale e parziale .Per tale sostegno alle categorie duramente colpite , I fondi messi a disposizione saranno di 190.000 € .

La commissione nella sua interezza, ha chiesto al Sindaco di attivarsi per quanto possibile, in tutte le direzioni opportune ,al fine di sostenere e aiutare le attività produttive del territorio. La commissione ha anche esortato il Sindaco a farsi portavoce, quale protagonista privilegiato, col governo nazionale affinché possa attivare per Caltanissetta tutte le misure economiche possibili, anche per acquisire un ristoro economico, dovuto ai disagi che la città, in qualsiasi modo, ha subito per la presenza del Cara a Caltanissetta. Il sindaco ha rassicurato i consiglieri, che si è già attivato da tempo in questa direzione ed è certo che le risposte non mancheranno ed arriveranno quanto prima.

Si è poi passati all’analisi sanitaria ed epidemiologica sul covid19, a tal proposito la commissione ha proposto al sindaco di farsi parte attiva nella richiesta all’asp ,di aumentare la somministrazione massiva di tamponi alla cittadinanza nissena e nella fattispecie, ha anche palesato la possibilità, che il comune possa mettere a disposizione delle aree di pertinenza comunale, per coinvolgere quanti più cittadini in tale ampio screening , così com’è accaduto in altre città italiane.

Il sindaco ha dato disponibilità alla proposta, che portara’ agli organismi preposti affinché si proceda in tal senso. Infine la Settima commissione consiliare, ha proposto al Sindaco di istituzionalizzare un incontro settimanale dove lo stesso avrà l’onere di relazionare sulla emergenza e anche per concordare assieme alla commissione stessa iniziative atte a sostenere e aiutare i nisseni, soprattutto quelli più colpiti da questa pandemia. L’invito è stato raccolto con la massima disponibilità.