Caltanissetta. Due vigili urbani positivi al Covid.

CALTANISSETTA. Due vigili urbani del Comando di polizia municipale sono risultati positivi al Covid dopo aver effettuato il tampone rinofaringeo. I due componenti della Pm nissena si trovano al momento in isolamento domiciliare con sintomi lievi.

Gli altri vigili urbani facenti parte del corpo di Pm faranno invece il tampone rino faringeo nelle prossime ore per accertare l’eventuale presenza o meno di ulteriori contagi. Inoltre è stata anche disposta la sanificazione della sede della Pm in via De Gasperi come anche delle auto di pattuglia utilizzate dai vigili risultati positivi. Al momento comunque i vigili non sono in isolamento in quanto quello di Pm è un servizio essenziale e che, eventualmente, saranno i medici a stabilirlo.

Il comandante della Pm Diego Peruga, a proposito della positività dei due vigili, ritiene comunque che la situazione sia stata già isolata. Nel contempo, ha anche spiegato che l’Asp s’è immediatamente attivata e che s’è provveduto ad inviare alla stessa Asp l’elenco dei vigili urbani che hanno avuto contatti nelle 48 ore antecedenti con i due vigili positivi in modo da agevolare l’indagine epidemiologica e risalire ai contatti dei due vigili risultati positivi.