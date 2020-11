Caltanissetta, Covid all’Aldo Moro. Chiude il plesso della Don Milani

TEMPORANEA CHIUSURA DEL PLESSO ALDO MORO.

“Avendo verificato un caso di positività al Covid-19 fra gli operatori scolastici del plesso “Aldo Moro” si rende necessario effettuare una sanificazione dei locali scolastici, pertanto si ritiene di dover sospendere, temporaneamente, le attività in presenza.

Si comunicherà, al più presto, la ripresa delle lezioni, dovendo attendere le determinazioni dell’ASP competente”.

Con questo messaggio diffuso tramite i social network istituzionale l’istituto comprensivo Don Milani di Caltanissetta ha ufficializzato la temporanea chiusura del plesso dedicato all’infanzia.

Le scuole, in questi ultimi giorni, sono state invase da casi di positività che, a macchia d’olio, stanno riguardando tutti gli istituti di ogni ordine e grado.

Ultimo, in ordine cronologico, quello riscontrato in un alunno del plesso Michele Abbate della Martin Luther King. Alunni e docenti sono stati posti in quarantena e si attende la chiamata dell’Asp per effettuare il tampone.

I dirigenti continuano a rassicurare sottolineando che le scuole sono luoghi sicuri e i casi riscontrati sono rimasti fenomeni isolati e non sono diventati un pericoloso focolaio.

I genitori, però, sono divisi tra chi riterrebbe più sicuro passare alla didattica a distanza e chi, invece, continua a dare fiducia alle scuole.