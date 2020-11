Bompensiere. Primo caso di Covid in paese.

BOMPENSIERE. Primo caso in assoluto a Bompensiere di positività al Covid. A comunicarlo tramite video è stato il sindaco Salvi Virciglio. Nel video è stato detto che si tratta di una signora che era ricoverata in una Rsa di Caltanissetta e che non avrebbe comunque avuto contatti con la sua famiglia residente a Bompensiere.

Dunque, anche il piccolo centro del Vallone di Bompensiere, suo malgrado, non è più Covid free avendo registrato il primo caso di positività se pur dopo mesi dall’inizio della pandemia.