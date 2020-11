Bompensiere, per la prima volta consiglio comunale in streaming

BOMPENSIERE – Per la prima volta, ieri pomeriggio, nella vita istituzionale dell’ente Comune è stato possibile seguire la seduta del Consiglio Comunale in streaming dalla propria pagina istituzionale .del comune. “ Una iniziativa – commenta il sindaco Virciglio, sicuramente migliorabile dal punto di vista tecnico (soprattutto l’audio) ma che dimostra come A COSTO ZERO si possa stimolare la PARTECIPAZIONE dei cittadini alla vita del paese. Mi complimento con i Consiglieri Comunali che all’UNANIMTA’ hanno voluto la diretta streaming della seduta e con il Presidente del Consiglio Totino Saia che si è fatto promotore dell’iniziativa”.