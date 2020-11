Argentina: Diego Maradona ricoverato in clinica a La Plata

Diego Armando Maradona si trova ricoverato in una clinica di La Plata, l’Instituto Ipensa. Secondo quanto riporta “Ole'”, non si tratterebbe di coronavirus, per il quale i tamponi hanno dato esito negativo. Nessun ricovero d’urgenza, insomma, ma la necessita’ di sottoporre l’ex Pibe de Oro ad accertamenti. L’ultima apparizione pubblica di Maradona risale a venerdi’ scorso, quando e’ apparso sul campo del Gimnasia, poco prima della gara contro il Patronato, per ricevere un omaggio per il suo 60esimo compleanno. Nell’occasione Maradona – che non e’ rimasto a seguire la partita dei suoi ragazzi – e’ apparso debilitato, con difficolta’ deambulatorie tanto che c’erano due persone che lo aiutavano a camminare.