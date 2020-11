Alessandro Pagano (Lega): “L’Iva per il servizio da asporto si potrà ridurre del 10% come il servizio al tavolo”.

Arriva un’importante novità per tutte le attività di ristoro che praticano l’asporto: nel servizio da asporto si potrà infatti ridurre l’Iva del 10%. A darla è stata l’on. Alessandro Pagano della Lega.

Il deputato sancataldese ha rimarcato: “L’Iva per il servizio da asporto si può ridurre al 10 per cento come per il servizio al tavolo. Avevamo presentato in proposito un Question Time in commissione Finanze alla Camera per chiedere l’allineamento delle due aliquote. Il governo ha confermato che ciò è possibile, anche alla luce di una sentenza della Corte di Giustizia Ue”.

“Esprimiamo dunque soddisfazione- prosegue Pagano – Il comparto della ristorazione e tutti gli altri esercizi commerciali che somministrano cibo sono in ginocchio. Ci auguriamo che ora l’esecutivo passi dalle parole ai fatti. In ogni caso, presenteremo un emendamento al decreto Ristori bis affinché tutto questo si traduca subito in una norma nero su bianco, chiara e precisa”.

Dunque, l’Iva sul cibo da asporto potrà essere ridotta del 10% con tutti i benefici che questa norma consentirà. Oltre all’on. Alessandro Pagano, in commissione Finanze della Camera gli altri deputati della Lega che hanno proposto tale provvedimento sono stati gli on.li Leonardo Tarantino, Massimo Bitonci, Gianluca Cantalamessa, Laura Cavandoli, Giulio Centemero, Silvia Covolo, Francesca Gerardi e Alberto Gusmeroli.