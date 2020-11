17 Novembre: la “Giornata Mondiale della Prematurità”.

Ogni anno in Italia nascono circa 32000

prematuri.

Anche quest’anno il personale medico e

paramedico della Terapia Intensiva Neonatale

del P.O.S.Giovanni di DIO di Agrigento diretto dal

Dott. Adriano Azzali festeggia la Giornata

Mondiale della Prematurità “ vicini da lontano”,

riunendo in un abbraccio virtuale i prematuri e le

loro famiglie.

In tutto il mondo i monumenti principali delle

città sono illuminati di viola , colore simbolo della

prematurità.

I Sindaci delle città di Agrigento, Aragona,

Raffadali, Racalmuto, Naro, Mussomeli, Burgio,

Villafranca Sicula, Lucca Sicula e Alessandria

della Rocca hanno aderito all’iniziativa

illuminando di viola i monumenti simbolo delle

rispettive città.

Il Commissario Straordinario dell’ ASP 1 di

Agrigento Dott. Mario Zappia ha patrocinato

l’iniziativa e inviato il suo saluto.

Il Sindaco della città di Agrigento Dott.

Francesco Miccichè ha partecipato inviando il

suo saluto.

La manifestazione è stata realizzata grazie alla

disponibilità della Dirigente dell’Istituto Superiore

Giovanbattista Odierna di Palma di Montechiaro

Dott.ssa Annalia Todaro che ha concesso l’uso

della piattaforma digitale della propria scuola.

E’ stata una festa a cui hanno partecipato circa

40 famiglie di ex prematuri.

Un momento di gioia allietato dalla proiezione di

video degli ex prematuri, da uno show cooking

condotto da un piccolo ex-pretermine di 8 anni.

E’ stata la festa anche dei “bambini arcobaleno”

nati dopo la morte di un fratellino prematuro e

che portano in famiglia nuovamente gioia e

amore.

Il comitato organizzatore diretto dal Dott.

Adriano Azzali, primario della Unità operativa, è

composto dai Dirigenti Medici Dott.ssa Concetta

Sala, Dott.ssa Carla Zicari, Dott.ssa Marilena

Frisino, Dott.ssa Concetta Mattina e dagli

infermieri della UTIN.