VILLALBA – L’ex sindaco Alessandro Villalba è stato eletto Presidente del Consiglio Comunale per i prossimi cinque anni. L’ex primo cittadino non aveva fatto mistero di ambire a tale carica e la maggioranza gli ha tributato sette voti su sette, mentre la minoranza ha votato scheda bianca. Per Plumeri, dunque, dopo dieci anni di sindacatura, l’impegno politico continua nella nuova veste di Presidente del Consiglio.